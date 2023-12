Commessa influencer chiamata in negozio nel suo giorno libero per essere licenziata: «Non faccio promozione, ma quando chiedono rispondo»

«Venite con me al lavoro da cui sarò licenziata» dice la ragazza nel video, consapevole del futuro che la aspetta. A quanto pare, nonostante l'atmosfera natalizia e il fatto che durante questo periodo festivo tutti dovrebbero essere più buoni, l'errore della commessa in una boutique di moda non è passato inosservato e il manager non ha perdonato le parole pronunciate durante il suo turno, pochi giorni prima.

Kendal ha raccontato il motivo del suo licenziamento e la reazione sui social non è stata uniforme: mentre alcuni si sono detti d'accordo col capo della ragazza, altri credono che sia stato troppo severo.