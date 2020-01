Emirati Arabi, il deserto diventa verde dopo settimane di piogge

Martedì 28 Gennaio 2020, 11:26

Effetti del cambiamento climatico o normalità? Le foto delledegli, nelle ultime ore, stanno facendo il giro del mondo.Dopo settimane di, infatti, in gran parte del paese ilsi è ricoperto di una fitta e varia vegetazione, che ha trasformato radicalmente il paesaggio e i suoi colori. Come riporta anche Gulf News , le aree sabbiose, come quelle rocciose, negli ultimi giorni sono diventate quasi completamente digrazie alla rigogliosa crescita di piante e fiori di ogni genere.Nei vari stati degli Emirati, le fitte e insolite piogge degli ultimi tempi hanno letteralmente trasformato il paesaggio tipico di queste zone. Difficile stabilire se si tratti di un effetto dei cambiamenti climatici, anche se si ritiene che migliaia di anni fa le zone desertiche del paese fossero in realtà tra le più verdi e fertili di tutto il Medio Oriente.