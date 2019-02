- Le operazioni di recupero procedono lentamente perché le forti maree ci fanno lavorare solo per periodi limitati durante l’arco della giornata».





È iniziato nelle prime ore di oggi il tentativo di recupero del corpo di, che si trova nel relitto dell’aereo disperso nei cieli sopra la Manica il 21 gennaio e individuato nei giorni scorsi. Le condizioni meteo stanno rallentando molto le operazioni per il recupero del cadavere senza vita dell’ex bomber argentino del Nantes che pochi giorni prima dell’incidente era passato al Cardiff per 17 milioni di euro, cifra che ha fatto poi litigare i due club.Il relitto dell’aereo, un, è stato trovato domenica: l’esploratore marino, responsabile delle ricerche (incaricato dalla famiglia Sala dopo una raccolta fondi di 350mila euro) ha individuato il velivolo grazie ai sonar sui fondali al largo della costa di Alderney, a una profondità di 67 metri. A bordo con Sala c’era anche il 59enne pilota«Stiamo cercando di recuperare il corpo di Sala, se la manovra riuscirà considereremo la possibilità di riportare in superficie anche il relitto dell’aereo - ha dichiarato un portavoce di Air Accidents Investigation Branch