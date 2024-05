Elon Musk vede il futuro: «Entro 30 anni l'uomo costruirà una città su Marte»

di Serena De Santis

Se l'uomo è arrivato sulla Luna, può arrivare anche su Marte. A dirlo non è la Nasa, ma Elon Musk. Il fondatore di X (ex Twitter) ha risposto a un utente che ha pubblicato un post sul suo social, scrivendo come, secondo lui, non manchi molto allo sbarco sul pianeta rosso da parte dell'uomo. L'imprenditore ha preso la palla al balzo per esprimere la sua idea, pubblicando: «Mancano meno di cinque anni per raggruppare l'equipaggio e meno di 10 per far atterrare le persone. Forse fra 20 anni l'uomo fonderà una città, ma sicuramente fra 30 la civiltà su Marte è assicurata».

Less than 5 years for uncrewed,

less than 10 to land people,

maybe a city in 20 years,

but for sure in 30,

civilization secured. — Elon Musk (@elonmusk) May 15, 2024

I piani di Elon Musk e la reazione dei follower

L'imprenditore statunitense non ha mai negato la sua passione per lo spazio, tanto da fondare nel 2002 l'azienda aereospaziale SpaceX.

Un'idea che ha estasiato molti dei suoi 183milioni di follower, tanto che alcuni hanno scritto: «Spero di vivere abbastanza a lungo per poter vedere questo miracolo» e «chissà se i nostri figli saranno su Marte fra 30 anni». C'è chi, invece, ha risposto in modo più ironico, commentando sotto il post: «Emozionante. Non sarò sicuramente qui fra 30 anni per vedere l'arrivo dell'uomo su Marte. Ma spero di vedere questo lancio dall'altra parte!»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Maggio 2024, 16:50

