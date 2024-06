Cristina Frazzica, l'avvocato Guido Furgiuele indagato: «Nessuna fuga, non mi sono accorto dello scontro ma sono tornato per l'amico»

di Redazione Web

C'è un indagato per la morte di Cristina Frazzica, la 31enne di Voghera travolta e uccisa domenica 9 giugno mentre navigava in kayak nel mare di Posillipo. Si tratta dell'avvocato napoletano Guido Furgiuele, il primo a soccorrere l'amico di Cristina che è riuscito a salvarsi la vita. Analizzando le immagini della telecamera di sorveglianza di Villa Rosebery (residenza di Mattarella) gli inquirenti sono risaliti all'imbarcazione di 18 metri di proprietà dell'avvocato e posta sotto sequestro, così come successo ad altre due imbarcazioni.

Cosa ha detto Furgiuele

«Io e i miei sei ospiti non abbiamo avvertito alcun impatto. Uno dei miei ospiti ha visto a poppa un ragazzo sbracciarsi e siamo tornati indietro per soccorrerlo. Lui ha detto che la ragazza era stata investita da una barca velocissima ed eravamo convinti che non fosse la mia. Più di soccorrerlo e dare l'allarme non potevamo fare».

L'interrogatorio

La stessa versione l'avvocato l'ha fornita agli inquirenti in Procura, dove si è presentato ieri ancora sotto choc accompagnato dal padre, anche lui avvocato e suo difensore. L'ipotesi è che, dopo aver causato l'incidente mortale, si sia allontanato - da chiarire se consapevole o meno di quanto accaduto - e solo in seguito sia tornato indietro. Si stringe il cerchio delle indagini, dunque, sull'incidente di domenica pomeriggio, quando una imbarcazione ha travolto il kayak su cui due giovani stavano facendo una escursione nelle acque di Posillipo causando la morte della 31enne Cristina Frazzica. L'sos è stato lanciato circa una mezz'ora dopo la disgrazia dal natante che ha recuperato il giovane professionista sopravvissuto al grave sinistro marittimo.

