Tim Summer Hits, le pagelle dei look: Annalisa black Lolita (10), Arisa supersexy diva (9), Tananai gangster (5)

Al via i Tim Summer Hits in Piazza del Popolo a Roma, le pagelle dei look della prima serata. Ieri, martedì 11 giugno, si sono esibiti Ana Mena, Annalisa, Antonello Venditti, Arisa, Baby K, Dargen D'Amico, Emma, Ermal Meta, Fred De Palma, Gazzelle, Geolier, Gianna Nannini, Jvli, Il Tre, Mahmood, Matteo Paolillo, Olly, Petit, Rhove, Tananai, The Kolors. Gli artisti sono stati presentati da Carlo Conti e Andrea Delogu.

Oggi, mercoledì 12 giugno lo show continua con Alessandra Amoroso, Alfa, Annalisa, Articolo 31, Big Mama, Bnkr44, Clara, Coma_Cose, Eiffel 65, Elettra Lamborghini, Fiorella Mannoia, Gaia, Ghali, Icy Subzero, Lda, Loredana Bertè, Mahmood, Massimo Pericolo, Noemi, Pino D'Angiò, Raf, Rocco Hunt, Shade, Tananai, Tommaso Paradiso, Tony Effe. La kermesse musicale andrà avanti fino a venerdì 14 giugno.