«Lavoro tutto il giorno e ho mandato le mie figlie all'asilo nido, ma ora sono state cacciate: il motivo è assurdo»

Una mamma di due bambine di quattro e due anni si è trovata in forte difficoltà (e decisamente confusa) dopo aver ricevuto una lettera da parte dell'asilo nido in casa a cui si era affidata che la informava della cessazione nell'erogazione dei servizi: le sue bambine non erano più le benvenute e l'iscrizione delle piccole è stata cancellata. Il motivo della cancellazione l'ha lasciata basita.

Incinta del terzo figlio, Candice spiega di aver assolutamente bisogno di qualcuno che si prenda cura di loro dato che ha un lavoro a tempo pieno (e lo stesso vale per suo marito) e la nonna non può occuparsene da sola.

Niente più asilo nido per le bambine: il motivo

Quando, dopo il trasferimento, la mamma ha cercato un asilo nido che potesse occuparsi delle sue bambine, la scelta è ricaduta su un servizio all'interno di una casa anziché in un istituto formale.

Il primo problema si è presentato quando il marito di colei che gestiva il servizio è rimasto più volte in casa nelle ore in cui le sue bambine erano lì, mentre a Candice era stato assicurato che non sarebbe successo. La mamma, però, ha deciso di lasciar correre, così come il fatto che il curriculum si concentrasse troppo spesso sulla religione. Più avanti le è stato detto che avrebbe dovuto pagare anche per i giorni in cui le bambine non erano lì, una sorta di tariffa fissa: «Ovviamente c'erano delle cose che non andavano ma abbiamo deciso di soprassedere. La vita è così, non si puntano i piedi al primo problema, non ci isi dà per vinti al primo ostacolo».

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è arrivata quando Candice ha dovuto prendere un giorno di ferie all'ultimo minuto perché la proprietaria dell'asilo nido ha avvisato che sarebbe rimasto chiuso per lutto. La mamma ha dato per scontato che in quel caso, dato che non dipendeva da lei, non avrebbe dovuto pagare, ma la risposta dell'altra donna è stata piccata: «Non è che vado a farmi le unghie o i capelli». Candice ha pagato la somma restante e, subito dopo, le è arrivata la mail con cui si avvisava della cancellazione dell'iscrizione delle bambine.

La decisione, veniva specificato, non aveva nulla a che fare con le sue figlie, ma con la mancanza di compassione e rispetto in seguito alla conversazione sul pagamento: «Ha detto che si era trattato di un lutto, e con questo posso empatizzare. Allo stesso tempo, però, credo che sarebbe dovuta essere più professionale. Non abbiamo mai mancato un pagamento, e lei ha terminato il rapporto senza pensarci due volte. Penso sia stata una mossa manipolatrice, consapevole che ci affidavamo completamente al suo servizio».

Nei commenti al video diversi utenti fanno presente che è totalmente normale: per gli asili nido e i servizi di assistenza all'infanzia è prassi pagare per il posto, non per i singoli giorni di presenza, e ciò è stato confermato da altre mamme e non solo: «Ho gestito un asilo nido in casa per 18 anni. I genitori mi pagavano in ogni caso, anche se non portavano i figli. Se avevo un'emergenza e avevo bisogno di chiudere una giornata, venivo comunque pagata. Capisco però la tua frustrazione».

