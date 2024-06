Omicidio Modena, le lacrime dei colleghi di Anna Sviridenko: «Si faceva voler bene da tutti, pensava sempre al bene dei suoi due bambini»

di Redazione web

È scioccata la comunità di San Felice sul Panaro, nel Modenese, dove da qualche tempo abitava Anna Sviridenko, la donna di 40 anni uccisa lunedì sera dal marito, Andrea Paltrinieri, a Modena e portata dall'uomo stesso, cadavere, nel furgone, alla caserma dei carabinieri. In lacrime i colleghi del Policlinico che la ricordano «Sempre con il sorriso sulle labbra, sempre preoccupata di far star bene i suoi due bambini».

Il ricordo dei colleghi di Anna Sviridenko

«Abbiamo lavorato insieme sabato mattina. È stato il suo ultimo turno di servizio qui da noi - ricorda Anna Maria Pecchi, professoressa associata in Radiologia dell'Aou modenese - Eravamo al centro senologico. Una mattinata impegnativa perché era sabato e abbiamo avuto casi difficili. Lei è stata accanto a me dall'inizio alla fine del turno, sempre con il sorriso».

«Aveva sempre uno spirito propositivo e il sorriso. Lei era così. Non l'ho mai vista, nei due anni che è stata qui con noi, non sorridente. Persona positiva, che è entrata nel cuore di tutto il reparto. Tutti i colleghi sono molto amareggiati, profondamente. Dal personale tecnico a quello infermieristico. Era una persona si faceva voler bene».

«Siamo increduli - continua Pecchi - Il reparto è sotto choc, una perdita umana e professionale, perché era molto brava. Nel dettaglio non abbiamo mai parlato della sua vita personale, parlavamo invece di cose da mamma, perché anche io sono mamma. Cose della quotidianità, altre cose non me le ha mai confidate. Io che l'ho vista per ultima sono incredula.

«Anna era una delle migliori allieve della scuola di specializzazione - ha detto Pietro Torricelli, direttore del dipartimento di attività integrata di Radiologia dell'azienda ospedaliero universitaria di Modena - Aveva già conseguito una specializzazione in medicina nucleare per cui aveva esercitato presso l'Università di Innsbruck (Austria) producendo anche un'attività scientifica molto rilevante che continuava a produrre perché aveva mantenuto i rapporti originari con l'Università - spiega Torricelli - Qui da noi era entrata nel 2022, perché aveva fatto la scelta di prendere anche la specializzazione in radio diagnostica e frequentava perciò i nostri reparti ed i nostri servizi con enorme profitto».

Lutto cittadino

Sul municipio di San Felice sul Panaro in segno di lutto saranno esposte bandiere a mezz'asta per due giorni per decisione del sindaco. Anna è vittima «dell'ennesimo brutale femminicidio - scrive il sindaco di San Felice, Michele Goldoni - Un evento drammatico che tocca tutti noi perché Anna abitava da qualche tempo a San Felice sul Panaro. È straziante pensare a una vita spezzata, ai due figli piccoli che resteranno senza mamma e al vuoto spaventoso che soffriranno familiari e amici. Come Amministrazione ci siamo sempre molto impegnati sul tema della violenza domestica e del femminicidio, organizzando numerose iniziative rivolte alla cittadinanza e alle scuole, perché consci, purtroppo, che in questo campo c'è ancora tanto da fare, come ci confermano i numeri sempre più preoccupanti. Oggi piangiamo Anna che ha vissuto nella nostra comunità, che alcuni di noi hanno conosciuto e apprezzato, una giovane donna brillante che non potrà vedere crescere i propri figli. Difficile esprimere lo sgomento, la rabbia e il dolore che proviamo tutti noi: questo ci spingerà a impegnarci ancora di più per lavorare sulla prevenzione».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Giugno 2024, 14:14

