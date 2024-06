Kevin Spacey sul lastrico scoppia in lacrime: «Non ho più soldi». La casa all'asta e i milioni da dare agli avvocati

Sembrano lontanissimi i tempi in cui, nei panni del presidente degli Stati Uniti Frank Underwood, dominava il mondo senza guardare in faccia a nessuno, nella fortunatissima serie tv House of Cards. Dopo gli scandali del #metoo e le tante cause da cui si è dovuto difendere, Kevin Spacey, uno dei più grandi attori della sua generazione, è sul lastrico, con milioni di dollari di conti degli avvocati da pagare.

Il due volte premio Oscar è scoppiato in lacrime in un'intervista con il controverso anchor britannico Piers Morgan, la prima a tutto campo da quando nel 2017 è stato al centro di una bufera #meToo in chiave gay, accusato di molestie da di un giovane attore. Spacey di recente è stato costretto a mettere all'asta giudiziaria la sua casa di Baltimora: una fine ingloriosa per il volto di American Beauty e I soliti sospetti.