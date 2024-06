Il cane Aron morto dopo essere stato bruciato, il sindaco firma ordinanza: «Il padrone non potrà più avere animali»

di Redazione web

L'uomo che lo scorso gennaio in via delle Croci, a Palermo, ha dato fuoco al cane Aron provocandogli successivamente la morte non potrà più «possedere, acquisire in proprietà e/o detenere animali di qualunque genere e specie a qualsiasi titolo, anche temporaneamente, su tutto il territorio comunale». Lo ha stabilito oggi, su proposta dell'assessore al Benessere animale Fabrizio Ferrandelli, il sindaco Roberto Lagalla firmando una apposita ordinanza.

Il corpo di Eos trovato dopo 5 mesi: il cane rimasto accanto all'escursionista Vanessa Gatti, travolta da una valanga

Il provvedimento del sindaco

Il provvedimento è esteso anche a eventuali conviventi di Russo e sarà il servizio veterinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Palermo e la Polizia municipale a controllarne periodicamente il rispetto, provvedendo al sequestro degli animali eventualmente rinvenuti.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Giugno 2024, 17:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA