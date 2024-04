Tesla, Musk licenzia con una mail 14mila dipendenti: «Non c'è niente che odio di più, ma va fatto»

di Redazione Web

Elon Musk senza scrupoli. Il patron di Tesla taglia del 10% la propria forza lavoro a livello globale. Tradotto? Si tratterebbe di 14mila dipendenti in tutto il mondo. Il calcolo è semplice: a fine 2023 il totale dei lavoratori di Tesla ammontava a oltre 140 mila addetti. Il motivo principale dei licenziamenti è la necessità di ridurre i costi: «Mentre ci prepariamo alla prossima fase della nostra crescita, è estremamente importante guardare a ogni aspetto della società per ridurre i costi e aumentare la produttività», ha fatto sapere il multimiliardario in una lettera mandata ai dipendenti.

L'annuncio del maxi-piano di esuberi arriva in un momento non esaltante della storia aziendale di Tesla. Nel primo trimestre dell’anno, l'impresa ha venduto l’8% in meno delle vetture rispetto allo stesso periodo del 2023 e il 20% in meno rispetto all’ultimo trimestre del 2024, riporta il Corriere della Sera.

La mail integrale con l'annuncio dei licenziamenti

«Nel corso degli anni - si legge nella mail riportata da Bloomberg - siamo cresciuti rapidamente con numerose fabbriche in tutto il mondo. Con questa rapida crescita si è verificata una duplicazione di ruoli e funzioni lavorative in alcune aree.

Dopo il prologo, l'annuncio: «Nell’ambito di questo impegno, abbiamo effettuato una revisione approfondita dell’organizzazione e preso la difficile decisione di ridurre il nostro organico di oltre il 10% a livello globale. Non c’è niente che odio di più, ma deve essere fatto. Questo ci consentirà di essere snelli, innovativi e desiderosi di affrontare il prossimo ciclo di fase di crescita».

Infine il saluto a chi va e l'incoraggiamento a chi resta: «Vorrei ringraziare tutti coloro che lasciano Tesla per il duro lavoro svolto nel corso degli anni. Sono profondamente grato per i vostri numerosi contributi alla nostra missione e vi auguriamo ogni bene per le vostre opportunità future. È molto difficile dire addio. Per coloro che restano, vorrei ringraziarvi in anticipo per il difficile lavoro che resta da fare. Stiamo sviluppando alcune delle tecnologie più rivoluzionarie nel campo dell’auto, dell’energia e dell’intelligenza artificiale. Mentre prepariamo l’azienda per la prossima fase di crescita, la vostra determinazione farà un’enorme differenza nel portarci lì. Grazie».

