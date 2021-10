Elisabetta in Galles dopo 5 anni di assenza, la regina in buona forma ma cammina ancora col bastone

La regina Elisabetta torna in Galles dopo cinque anni dalla sua ultima visita ed appare in buona forma, dopo le preoccupazioni dei giorni scorsi. Accompagnata dal figlio Carlo insieme alla moglie Camilla, la sovrana del Regno Unito ha scelto un look in rosa per l'inaugurazione della nuova legislatura del Senedd, il Parlamento locale del Galles.

La regina Elisabetta, 95 anni, continua a camminare con l'ausilio di un bastone ma è apparsa meno affaticata e sicuramente più sorridente rispetto ai giorni scorsi, quando alcune foto avevano preoccupato non poco i sudditi. A Cardiff la sovrana del Regno Unito ha elogiato tutti i lavoratori britannici della sanità, sottolineando però, in particolare, lo «spirito indomabile degli abitanti del Galles». Lo riporta anche il Telegraph.

Non è mancato quindi un richiamo al valore dell'unità del Paese di fronte alle emergenze. Valore che l'anziana sovrana aveva indirettamente richiamato - evocando il suo affetto personale e il legame con la corona nei confronti della Scozia - già nelle settimane scorse inaugurando a Edimburgo (sempre con Carlo al fianco) anche il Parlamento locale scozzese: dove ad avere la maggioranza sono gli indipendentisti dello Scottish National Party (Snp) di Nicola Sturgeon, impegnati da tempo per cercare di ottenere un nuovo referendum (post Brexit) sulla secessione da Londra.

