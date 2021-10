Meghan Markle e il principe Harry, nuovo progetto per aiutare i giovani: «Quando investiamo l’uno nell’altro cambiamo il mondo»

Ancora novità sulla coppia reale più chiacchierata del Regno unito. Il principe Harry e Meghan Markle hanno reso noto di aver firmato un nuovo accordo con la società di investimenti sostenibili, la Ethic. «Vogliamo ripensare alla natura degli investimenti per aiutare a risolvere i problemi globali che tutti noi dobbiamo affrontare» ha dichiarato la coppia. Il fine sarebbe quello di aiutare i giovani e i meno abbienti a fare investimenti consapevoli.

We can change ourselves and we can change the world!



-D#HarryandMeghan #Archewell pic.twitter.com/Jmyzr9oaef — Sᴜssᴇx Sǫᴜᴀᴅ Pᴏᴅᴄᴀsᴛ (@sussexsquadpod1) October 10, 2021

Leggi anche - Columbus Day, vandalizzata chiesa italiana a Los Angeles con scritte contro il colonialismo. La polizia: «Crimine d'odio»

Come riporta il The Sun, Ethic ha annunciato oggi che sta lavorando con il duca e la duchessa del Sussex. Una scelta che arriva nel momento in cui la Famiglia Reale è impegnata in iniziative per combattere la crisi climatica. Meghan Markle ed il principe Harry hanno motivato questa decisione scrivendo sul sito della loro organizzazione Archewell.com. che «vogliamo far luce su come tutti noi possiamo avere un impatto sulle cause che colpiscono le nostre comunità, portare trasparenza su come il mondo aziendale dà il tono e modella i risultati per le famiglie di tutti i giorni e crede che più persone dovrebbero sedere al tavolo quando si tratta di fare progressi».

Il messaggio condiviso sul sito e intitolato “Investire l’uno nell’altro” riporta la vera mission dell'accordo su cui i reali affermano: «Quando investiamo l’uno nell’altro cambiamo il mondo».

Da quando hanno lasciato la Famiglia Reale, Harry e Meghan hanno stretto una serie di contratti molti redditizi, comprese partnership multimilionarie con Netflix, Spotify e Apple. Secondo le indiscrezioni, la coppia è stata presentata alla compagnia da un amico e Meghan Markle ha dichiarato a BookDeal: «Dal mondo da cui provengo, non parli di investimenti, vero? Non hai il lusso di investire. Sembra così irreale!». Poco dopo, citando il principe Harry, ha dichiarato che proprio lui ha insistito per dare agli altri la possibilità di investire in modo più inclusivo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Ottobre 2021, 22:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA