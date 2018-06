Elegantissima nel cantiere in cui lavora il padre come muratore: poi gli svela una tenera sorpresa

Martedì 26 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Si presenta nelin cui il padrecomevestita in modo molto elegante. La sorpresa che Yudit Romero, una giovane del Paraguay, ha fatto a suoDon Blas Romero, non la dimenticherà per tutta la vita. La ragazza si è avvicinata a lui e gli ha annunciato che si è appenain Scienze dell'Educazione.«Questo traguardo è anche merito tuo, di mamma e di tutta la famiglia, è grazie a te e al tuo duro lavoro se ho potuto studiare e laurearmi». Queste sono state le parole di Yudit che, in lacrime e con voce tremante, ha mostrato la sua tesi al padre che era a sua volta visibilmente commosso. Subito dopo la discussione la ragazza ha voluto ringraziare il papà abbracciandolo a lungo.Il tenero momento è stato ripreso e condiviso sui social, dove in breve tempo è diventato virale.