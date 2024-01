«Licenziata da un giorno all'altro a 50 anni, mi sono sentita morire. Ma è la cosa migliore che mi potesse capitare»

di Redazione Web

Conoscersi, amarsi, reinventarsi. Il 2024 inizia con la riscoperta del proprio sé per Eleanor Mills, britannica di 50 anni, che ha dovuto accettare la fine di una parte della sua vita per accogliere qualcosa di nuovo, che forse la stava già aspettando.

Dopo 25 anni di carriera nella stessa azienda, la donna ha dovuto incassare il duro colpo cercando di sfruttarlo a suo vantaggio, per non cadere nel baratro e nella disperazione di essere una «donna di mezza età non in grado di ricominciare».

Il licenziamento

«Avevo passato così tanti anni a dare priorità al mio lavoro che senza non avevo idea di chi fossi. Ma, quello che ho imparato è che quando qualcosa di enorme se ne va dalla tua vita – un lavoro, un coniuge, un figlio – lascia spazio a qualcosa di nuovo. Ricominciare a 50 anni, anche se fa paura, è emozionante e rigenerante», ha scritto la scrittrice e giornalista Eleanor Mills in un articolo pubblicato sul Daily Mail.

In un normale martedì pomeriggio, la donna è stata convocata in ufficio dal suo capo e appena entrata aveva già capito che avrebbe perso tutto. «Affondai le unghie nelle mani, decisa a non piangere. Ho preso la borsa, ho borbottato una scusa riguardo a un'emergenza familiare e sono corsa fuori dall'ufficio.

Il messaggio

Aver perso il lavoro a 50 anni ha costretto Eleanor a reinventarsi, a non giudicarsi sbagliata e ad accettare la fine di una vecchia parte di sé che forse non esisterà più. La donna è riuscita a cogliere tutto ciò che poteva trarre di positivo da questa storia. «Mi sento molto più libera senza il peso del potere. Mi sembra di avere di nuovo 20 anni. Sono piena di propositi e di entusiasmo. Mi piace controllare il mio tempo piuttosto che stare alle dipendenze di qualcun altro e ho imparato chi sono i miei veri amici. E non sono mai quelli che pensi».

Ma non ha fatto tutto da sola. Eleanor, che era abituata a gestire grandi team e a lavorare in gruppo, ha deciso di fondare un'organizzazione, "Noon", dedicata a donne che hanno vissuto la sua stessa storia. Donne di mezza età che perdono il lavoro da un giorno all'altro e si sentono sole, non capite e ormai vecchie per ricominciare. Eleanor Mills dice basta a tutto questo e ricomincia da sé, perché a volte «la società può far sentire le donne di 50 anni invisibili».

«Se hai appena perso il lavoro o se hai paura per il futuro, fatti coraggio perché anche se adesso non sembra, andrà tutto per il meglio. Segui ciò che ami. Fai ciò che ti porta gioia», ha concluso Eleanor. «E buona fortuna!».

