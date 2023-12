La regina Margherita di Danimarca abdica: «Lascerò il trono a mio figlio, il principe Frederik»

di Redazione web

La regina di Danimarca, Margherita II, ha annunciato nel suo tradizionale discorso di Capodanno, che abdicherà il 14 gennaio, dopo 52 anni di regno. «Il 14 gennaio 2024, 52 anni dopo essere succeduta al mio amato padre, mi dimetterò da regina di Danimarca. Lascerò il trono a mio figlio, il principe ereditario Frederik», ha annunciato durante il discorso.

Chi è Margherita II di Danimarca

Margherita II di Danimarca, nata a Copenaghen il 16 aprile 1940, è la figlia maggiore di re Federico IX e della regina Ingrid. Nel 1967, sposò Henri de Laborde de Monpezat, da cui ha avuto due figli maschi: il principe ereditario Frederik (Federico), nato nel 1968, e il principe Gioacchino, nato nel 1969. È vedova dal 13 febbraio 2018. Sua trisavola era la regina Vittoria del Regno Unito, per cui Margherita II è cugina di Elisabetta II.

Il presunto tradimento del principe Frederik

Recentemente la notizia che l’erede al trono di Danimarca, Frederik, starebbe tradendo la moglie Mary Elizabeth Donaldson. A lanciare lo scoop un magazine spagnolo, Lecturas, che lo scorso mese ha pubblicato delle foto esclusive che ritraggono il principe insieme a una donna in giro per Madrid, in quello che ha tutta l’aria di essere un appuntamento romantico (o un incontro tra amici molto stretti).

I due protagonisti di questo rumors hanno categoricamente smentito.

