Simona Ventura: «Anch'io sul lavoro ho fallito, ecco quando». La trasmissione flop: ve la ricordate?

di Cristina Siciliano

La vita è fatta di alti e bassi, anche per una donna di spettacolo come Simona Ventura che è riuscita a conoscere il grande successo conquistando nel tempo un posto d’onore nell’Olimpo delle conduttrici più amate della televisione italiana. E proprio nelle ultime ore, Simona Ventura ha parlato delle sue «cadute» rivelando qual è secondo lei il suo programma meno fortunato. La conduttrice ha fatto riferimento alla sua esperienza al programma Colpo di Genio, show andato in onda su Rai Uno nell’aprile del 2007.

Le parole di Simona Ventura

«Non ho porte vecchie che riaprirei in modo diverso - ha sottolineato Simona Ventura durante la trasmissione Donne al Bivio -. Non ho rimpianti e rimorsi. I rimpianti fanno ammalare. Uno non se ne rende conto e poi ha quella depressione latente. Anche i miei fallimenti mi sono serviti. Quando ho agito con il mio istinto non ho mai sbagliato.

La conduttrice ha precisato: «Quali programmi non sono andati bene? Ho fatto un programma che non è andato benissimo. C’è stato un periodo in cui facevo tante cose: L’Isola dei Famosi, Music Farm, Quelli che il Calcio e mi è stata chiesta una cosa. Avevo detto di no tantissime volte a Fabrizio Del noce per Rai Uno e questo a lui era dispiaciuto. Quindi al terzo no di fila non potevo dirne altri perché mi sarebbe dispiaciuto troppo. Così lui mi ha dato questo show sugli inventori che però non era nelle mie corde. E l’ho fatto con tutta la voglia che avevo, ma non è andato bene.

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Dicembre 2023, 11:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA