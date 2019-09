Ordinano vestiti su Internet, poi la sorpresa choc: «Nel pacco 2.500 pasticche di ecstasy»

Giovedì 26 Settembre 2019, 17:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando il corriere è arrivato, non potevano crederci: nei pacchi arrivati dall’Olanda, non c’era ciò che avevano ordinato online, ma un impressionante quantitativo di droga. Una storia decisamente originale che viene da Linz, Austria, dove una coppia, 59 anni lui, 58 lei, ha ordinato su internet alcuni capi di abbigliamento: all’arrivo della merce però, hanno fatto una scoperta clamorosa.Dentro uno dei due pacchi, che arrivavano appunto dall’Olanda, non c’erano infatti i vestiti che avevano comprato, ma poco meno di 25mila pasticche di ecstasy: merce dal valore stimato di mezzo milione di euro. I due coniugi, tutt’altro che consumatori ovviamente, hanno perciò preso il carico di droga e lo hanno riportato all’ufficio postale: si è poi scoperto che il pacco non sarebbe dovuto arrivare in Austria bensì in Scozia, e sulla vicenda sta ora indagando la polizia britannica.