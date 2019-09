Dazn non funzionava, la fidanzata resta incinta: «Grazie ai disservizi». E su Twitter arriva la risposta

Caro @DAZN_IT ti ricordi questa storia? 👇

Lo scorso 9 giugno è nata Rebecca!

Abbiamo aspettato un po’ prima di diffondere le foto, ma oggi che mamma e figlia sono a pagina 5 del @Corriere , ecco le presentazioni: papà Danilo, mamma Martina, e Rebecca.

Lo scorso 9 giugno è nata Rebecca! Abbiamo aspettato un po’ prima di diffondere le foto, ma oggi che mamma e figlia sono a pagina 5 del Corriere, ecco le presentazioni: papà Danilo, mamma Martina, e Rebecca. Dio benedica i problemi!

Ciao Tancredi, ci dispiace non potervi più essere utili per un eventuale fratellino! Auguri a Martina e Danilo per la piccola Rebecca

Un anno fa di questi tempiera una novità assoluta: ma molti utenti si lamentarono del servizio, affermando che le immagini delle partite di Serie A si bloccavano, la qualità non era eccezionale e diversi problemi di questo genere. Il giornalista Tancredi Palmeri, su Twitter, ha raccontato una storia decisamente originale quanto romantica, talmente interessante che al suo tweet ha risposto anche l'account principale di Dazn.«Cara Dazn, Non tutti i mali vengono per nuocere - scriveva il 19 novembre - Ora funzioni bene, migliori sempre più. All’inizio si sa, c’erano problemi, capita. Ho un amico milanista, il 25 agosto non riusciva a vedere Napoli-Milan, era furioso. La fidanzata lo distrasse. Quella sera è rimasta incinta». Oggi il bimbo della coppia è nato, e la mamma col figlioletto in braccio appare addirittura in una pagina del Corriere, in una pubblicità, la cui foto (con il giornale tenuto tra le mani dal papà) è stata postata su Twitter dallo stesso Palmeri.In un altro tweet di oggi, quest'ultimo aggiunge: «». E Dazn, con prontezza, risponde: «». E chissà che Danilo sabato sera, guardando Dazn senza problemi ma dopo la sconfitta del suo Milan nel derby, non abbia avuto la tentazione di spegnere e provare a dare a Rebecca un fratellino...