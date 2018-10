Due ragazzine di 11 e 12 anni volevano uccidere 15 compagni di scuola con un rito satanico

Giovedì 25 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Armate di un coltello da macellaio, un taglia pizza e delle forbici,in unma la polizia è riuscita a sventare il piano prima che fosse attuato, arrestandodella scuola media di Bartow, in Florida.Entrambe stavano aspettando nel bagno gli studenti più giovani che avrebbero potuto sopraffare facendoli diventare loro vittime. Ma la soffiata di un allievo ad un insegnante su un possibile attacco alla scuola ha consentito il tempestivo intervento degli agenti. Addosso alle ragazzine sono stati trovati un coltello da macellaio, un taglia pizza e forbici.Tutte e due hanno confessato di essere fedeli di Satana e di voler uccidere almeno 15 compagni per berne il sangue ed eventualmente mangiarne la carne, secondo quanto riferito dagli investigatori. Un controllo dei loro telefonini ha rivelato messaggi che confermavano il piano. Trovata anche una nota scritta a mano che diceva «andiamo al bagno per uccidere».