La duchessa di Cambridge e la passione per il rugby dei figli: «Louis è un kamikaze»

Una scatenata duchessa di Cambridge in campo con la squadra di rugby inglese nel pre partita del Sei Nazioni a Twickenham. Durante un allenamento Kate ha preso parte a una mischia e ha poi lasciato che i giocatori la sollevassero per afferrare la palla in una rimessa laterale. Si è inoltre lanciata in una corsa lungo il campo fino a segnare una meta. Nonostante l’entusiasmo mostrato nell’allenamento, secondo quanto riporta My London, Kate è un po’ preoccupata per l’interesse mostrato dai suoi figli per uno sport, il rugby, dove il contatto fisico e gli infortuni sono da mettere in conto da subito.

Il più coinvolto dal gioco pare essere il piccolo Louis che a soli tre anni ha già mostrato una vera passione per lo sport. Ma anche il principe George, 8 anni, ha preso parte ad alcune prove di rugby nella sua scuola. Se Kate esulta davanti al passaggio verso lo sport misto, squadre di uomini e donne, che include anche il rugby, appare molto meno felice che a praticarlo siano i suoi figli. «Si stanno divertendo tutti, Louis è un kamikaze, siamo preoccupati per quando crescerà, sarà al centro dell’azione» ha detto la duchessa che è stata nominata nuova madrina della English Rugby Football League e della English Rugby Football Union dopo che i posti erano stati lasciati vuoti dal principe Harry.

Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Febbraio 2022, 21:55

