Domenica 12 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sono, dopo una vita insieme: è il tragico destino di due gemelli identici,, descritti come ‘inseparabili’, e che sono stati trovati impiccati in un parco di Urmston, paesino ad una decina di chilometri da Manchester, in Gran Bretagna. È accaduto qualche giorno fa, lo scorso 31 luglio: i cadaveri dei gemelli sono stati trovati a Davyhulme Park, a 500 metri dalla casa di famiglia in cui erano cresciuti.non ci sarebbero circostanze sospette: Paul e Neil si sarebbero probabilmente suicidati. Secondo il coroner Chris Morris, che ha effettuato un esame post mortem, laè stata proprio l’impiccagione: è stata aperta un’inchiesta per capire le circostanze della loro morte. Entrambi, vivevano in un appartamento vicino Urmston dalla morte della madre Joan, nel 2015.«Erano silenziosi e introversi, non parlavano molto», ha detto Lilian Burgess, 84enne vicino di casa dei gemelli, sconvolto dalla loro morte. «Non avrebbero mai fatto del male a nessuno., a volte indossavano abiti abbinati come fanno i gemelli».