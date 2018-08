Jumaidi: trovato vivo dai soccorritori, il dodicenne è stato trasportato in un vicino ospedale per le cure, mentre gli otto cadaveri sono in fase di identificazione.



La causa dello schianto è ancora sconosciuta. L'aereo che si è schiantato era un Pilatus Porter della Dimonim Air, scomparso ieri pomeriggio, durante un breve volo da Tanah Merah a Oksibil (vicino al confine con Papua Nuova Guinea): secondo quanto ha detto il portavoce dell'agenzia che coordina i soccorsi, il controllo del traffico aereo ha perso il contatto con il velivolo poco prima dell'atterraggio. Tragedia in Indonesia, dove un piccolo aereo da turismo si è schiantato in una zona montagnosa della provincia di Papua: sei passeggeri del velivolo e due membri dell'equipaggio sono morti. L'unico sopravvissuto dell'incidente aereo è un ragazzino di 12 anni, identificato con il nome di: trovato vivo dai soccorritori, il dodicenne è stato trasportato in un vicino ospedale per le cure, mentre gli otto cadaveri sono in fase di identificazione.La causa dello schianto è ancora sconosciuta. L'aereo che si è schiantato era un Pilatus Porter della Dimonim Air, scomparso ieri pomeriggio, durante un breve volo da Tanah Merah a Oksibil (vicino al confine con Papua Nuova Guinea): secondo quanto ha detto il portavoce dell'agenzia che coordina i soccorsi, il controllo del traffico aereo ha perso il contatto con il velivolo poco prima dell'atterraggio.

Pacific Aerospace 750XL accident, near Oksibil Airport, Indonesia; 8 fatalities https://t.co/sXJvmB77Su — Aviation Safety Net (@AviationSafety) 12 agosto 2018

L'aereo era decollato dalla località di Tanah Merah ed era atteso dopo 42 minuti circa di volo all'aeroporto di Oksibil quando è scomparso dal radar. Il capo dell'esercito locale ha riferito che l'ultraleggero si è schiantato vicino all'aeroporto dove sono stati ritrovati i rottami. Jumaidi è l'unico sopravvissuto, ma le autorità non hanno voluto rivelare altri dettagli. È stato ricoverato in ospedale, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni.