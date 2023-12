Il tour spaventoso della camera d'hotel (a 40 euro a notte): «Mi sentirei più al sicuro a dormire all'aperto»

di Hylia Rossi

Al giorno d'oggi viaggiare è certamente più semplice e immediato rispetto al passato: non c'è bisogno di portarsi dietro diverse cartine, mettersi a studiare gli itinerari stradali o comprare guide di centinaia di pagine sugli hotel e i ristoranti consigliati nelle zone.

Tutte queste cose, in effetti, si possono scoprire e organizzare con pochi semplici tocchi sullo schermo del nostro smartphone. Le applicazioni che fungono da navigatore ci permettono di raggiungere qualsiasi posto senza preoccupazioni (di solito), e grazie al sistema delle recensioni online possiamo sapere cosa gli ospiti precedenti hanno pensato di quella pizzeria che "sembra" promettente o di quell'albergo fuori città.

Nel caso presente, il ragazzo aveva visto che la camera in cui avrebbe passato la notte aveva ricevuto un punteggio di 2 su 10. D'altronde, si trattava di poche ore prima di rimettersi in viaggio e... di certo non può essere così terribile, avrà pensato. Si sbagliava.

Il tour della camera da incubo

Il ragazzo fa il tecnico di medicina d'urgenza e si stava recando a un seminario.

Arrivato sul posto, tuttavia, non ha potuto fare a meno di tirare fuori il telefono e documentare lo stato a dir poco da incubo in cui versava la "sua" stanza. Già l'ingresso promette un'esperienza da film dell'orrore: «Questa porta sembra uscita dal videogioco di Silent Hill. La cosa che preferisco, però, è il fatto che non si chiude nemmeno completamente, ma va bene perché hanno inchiodato questo pezzo di legno allo stipite per evitare che il vento la faccia spalancare».

Poi, si sposta alla finestra: «Naturalmente è rotta, ma anche in questo caso va bene perché hanno rimediato dell'isolante per tubi e dopo averlo tagliuzzato in modo che sia della giusta dimensione, è stato spinto a forza giù nel buco».

Lì vicino c'è l'aria condizionata, o almeno quello che un tempo poteva forse essere definito un condizionatore: «Non importa se non funziona perché possiamo utilizzare il ventilatore che è sul comodino, volendo, io però non lo farò dato che non ho intenzione di attaccare alcuna spina in queste prese vecchie e malridotte».

Inoltre, il ragazzo afferma che c'è qualcosa che non va col pavimento, che sembra "strisciante", un water che fa continuamente rumore e non c'è modo di zittire, nessuna luce in bagno, un lampadario che consiste in un'unica e poco stabile lampadina e una crepa sul soffitto: «Dato che stanotte pioverà, probabilmente crollerà tutto a causa dell'acqua, quindi non dobbiamo preoccuparci dell'assenza di un'allarme antincendio»

Naturalmente, le coperte del letto sono ricoperte di «misteriose macchie» e un «buco di una sigaretta bruciata». Nello choc generale, il video termina con il ragazzo che si butta sul letto e dà la buonanotte a tutti. Gli utenti hanno suggerito un'alternativa migliore: dormire in macchina.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Dicembre 2023, 11:52

