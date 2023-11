Il proprietario di casa non accende il riscaldamento per cacciare l'inquilina: «L'affitto è basso, non puoi lamentarti se fa freddo»

di Hylia Rossi

Trovare un posto che si possa chiamare "casa" e a cui tornare con gioia dopo una giornata di lavoro non è certamente facile, specialmente con i prezzi crescenti degli affitti nelle grandi città. Molti giovani sono costretti a rimanere nell'abitazione della propria infanzia, insieme ai genitori, mentre muovono i primi passi nel mondo del lavoro.

Coloro che riescono a guadagnare abbastanza da poter pagare un affitto mensile e sono così fortunati da trovare prezzi abbordabili, tuttavia, potrebbero incorrere in altre problematiche, come nel caso di Sarah: vive nell'appartamento da ormai 10 anni ma il proprietario non vede l'ora di poterlo mettere nuovamente sul mercato e tenta in ogni modo di farla desistere e trasferire altrove.

In una serie di video, la ragazza mostra le foto delle conversazioni con l'uomo e spiega i vari modi in cui ha provato a mandarla via nel corso del tempo. Tuttavia, lei ancora non si è arresa.

La battaglia del proprietario: ecco perché

Sarah Pribis è un'attrice e creatrice di contenuti per il web che vive a New York - e più precisamente in un appartamento a Brooklyn - da circa dieci anni, dieci lunghi anni in cui il proprietario ha provato in diversi modi a farla desistere e trasferire altrove.

La ragazza ha pubblicato diversi video per spiegare la situazione e in uno di questi ha mostrato una serie di foto di conversazioni su Whatsapp in cui è chiaro l'intento dell'uomo così come i subdoli mezzi per raggiungere l'obiettivo.

«Se mi fossi trasferita, te lo avrei detto», ha risposto la donna, «So perfettamente quali sono le regole e non rischierei di perdere la mia casa». Viene descritta poi un'altra situazione in cui il proprietario fa riferimento alla volta in cui il padre aveva cercato di pagare Sarah per convincerla a trasferirsi, chiedendo quanto sarebbe necessario affinché lei accetti la proposta. La ragazza gli dice di nuovo che non ha intenzione di lasciare la sua casa.

L'uomo arriva persino a non accendere il riscaldamento del palazzo durante l'inverno, e quando Sarah si lamenta della questione le viene detto: «Gli inquilini sanno che stanno pagando un affitto molto basso, quindi non vengono a lamentarsi in continuazione», una frecciatina non troppo velata al fatto che la ragazza, invece, ha chiesto di risolvere il problema per non «far morire tutti di freddo».

Infine, il proprietario ha posto una telecamera di sicurezza nel corridoio dove è situato il suo appartamento. Nonostante ciò sia legale nella città di New York, la telecamera è puntata proprio sulla sua porta e sembra proprio essere parte del piano dell'uomo per mandarla via. Il motivo per cui vuole cacciare Sarah è relativo alla possibilità di svincolarsi dal contratto corrente per cui l'affitto è stabilizzato e non può essere aumentato a discrezione del proprietario.

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Novembre 2023, 11:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA