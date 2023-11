Va a lavoro e trova casa occupata da tre donne con bambini: «Da 5 giorni io dormo in auto, loro nel mio letto»

di Matilda Benincasa

Come ogni mattina, è uscito di casa per andare a lavorare. Al ritorno, per un cittadino di Quarto, comune dell'area flegrea di Napoli, la sorpresa incredbile: ha trovato il suo appartamento occupato da degli sconosciuti, tre donne e alcuni bambini. Ad avvisare l'uomo, i vicini di casa che avevano visto gli estranei intrufolarsi nell'abitazione. Il proprietario allerta subito le forze dell'ordine, ma non non riesce comunque a rientrare in casa poiché, secondo gli agenti, ci sono alcune verifiche da fare presso gli uffici comunali.

Casa occupata mentre va a lavoro

A rendere noto l'accaduto è il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli al quale l'uomo si è rivolto per essere aiutato a rientrare in casa propria. «Vivo in macchina da cinque giorni e se voglio entrare in casa mia per prendere i miei effetti personali devo avvisare i Carabinieri che, solo per cortesia, mi accompagnano», afferma la vittima in una nota diffusa da Borrelli, «mentre quelli dormono nel mio letto e usano le mie cose.

Il sistema delle occupazioni

«Una storia allucinante - commenta Francesco Emilio Borrelli - che apre uno squarcio preoccupante sul fenomeno delle occupazioni abusive. Nella stessa zona di via De Gasperi, come affermato dalla vittima di questo incredibile episodio, già in passato ci sono state occupazioni abusive sempre effettuate da personaggi vicini a quelli che hanno occupato casa sua. La tecnica sarebbe sempre la stessa, attendere che la vittima esca di casa per occuparla con donne e bambini. Il paradosso è quello che, a cinque giorni dall'accaduto, l'assegnatario dorma in macchina e gli abusivi in casa. Si proceda immediatamente a sgomberare l'appartamento restituendolo a chi lo abitava e si verifichi se c'è un 'sistema' dietro a queste occupazioni».

