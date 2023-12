"Attico" di 12 metri quadrati in affitto a 650 euro al mese, ma è un locale caldaie pieno di spazzatura. L'annuncio choc

di Redazione web

Cercare un appartamento in affitto nelle grandi città a prezzi sostenibili sta diventando una sfida sempre più frustrante e scoraggiante, non solo per gli studenti universitari - che si ritrovano a pagare una stanza fino 626 a Milano - ma anche per i lavoratori, che talvolta scelgono di trasformarsi in pendolari, e per le famiglie. E il problema non è solo italiano: le case sono sempre più costose anche nelle grandi città europee.

Un caso, nello specifico, è diventato virale sui social negli ultimi giorni e riguarda la spagnola Barcellona.

L'attico in affitto

L'account X (ex Twitter) BoigBCN, ha condiviso una serie di immagini dell'ultimo, surreale annuncio apparso sul portale di ricerca immobili Idealista. L'offerta riguarda un "attico" di appena 12 metri quadri (la grandezza di una stanza) al prezzo di 650 euro al mese. L'utente scrive: «A Barcellona magazzini e locali contatori vengono già affittati come se fossero case. Minore è, maggiore è la redditività, dicono gli esperti. Benvenuti nella giungla». Come si può vedere nelle foto allegate al post, si tratta di una piccola stanza inutilizzabile di appena 12 metri quadrati che si trova sul tetto di un condominio, piena di spazzatura e in condizioni davvero deplorevoli. Non si sa se abbia un certificato di agibilità, ma nessuno dovrebbe pagare 650 euro al mese di affitto per tale spazio.

"Àtic" de 12 m² útils (12!!!) per 650 € al mes a Travessera de les Corts.



A Barcelona ja es lloguen trasters i sales dels comptadors com si fossin habitatges. Com més petit, més rendibilitat, que diuen els experts.



Welcome to the jungle: https://t.co/6HAScoNs78 pic.twitter.com/FnuJQ6OZvo — El Boig de Can Fanga (@BoigBCN) November 27, 2023

Non sorprende che il post sia diventato rapidamente virale con più di 330.000 visualizzazioni e abbia generato una raffica di critiche da parte degli utenti: «Dovrebbe essere un reato», scrive un utente, mentre altri sottolineano come si tratti di uno spazio comune al condominio, e che dovrebbe essere vietato affittarlo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Dicembre 2023, 13:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA