«Cerco qualcuno che dorma con me per dividere l'affitto»: l'annuncio choc scatena il dibattito sui prezzi delle case

La possibilità di comprare casa sembra estranea ai più, al giorno d'oggi, e tanti giovani lamentano i prezzi sempre più improponibili degli affitti a cui non riescono a far fronte, specialmente con stipendi che non provano neppure a stare al passo con l'aumento del costo della vita.

A situazioni estreme, come si dice, estremi rimedi, e così nascono soluzioni creative: mentre qualcuno ha deciso di andare a vivere in un ospedale abbandonato, qualcun altro ha proposto una "inflationship", un termine che unisce "relationship" (relazione) e "inflation" (inflazione). Vediamo in cosa consiste l'idea di Ben e come è stata accolta dagli utenti.

«Nulla è stato creato per chi è single»

Ben ha pubblicato un video in cui chiede se qualcuno sia disposto a dividere con lui il letto e avere una relazione che abbia come scopo quello di potersi permettere un appartamento con un'unica camera da letto: «A questo punto non mi interessa più trovare l'amore, esordisce il ragazzo, Cerco semplicemente qualcuno da frequentare per poter dormire insieme platonicamente così da dividere le spese di casa».

Poi, passa a spiegare quale sia il suo problema: Parliamoci chiaro, perché devo pagare 2000 euro per 500 metri quadrati e dormire solo, quando potrei pagarne 1000 e dormire accanto a qualcuno? Cioè, a questo punto ho davvero bisogno di essere innamorato di quella persona? Insomma, il tempo passa per tutti e non posso permettermi di essere schizzinoso nello scegliere con chi dormire o dividere le spese».

Il discorso finisce per ampliarsi e far presente che i single finiscono per avere molte più spese: «Nulla è stato creato per chi è single, non la spesa, non l'affitto, non le bollette.

Il commento del ragazzo sulla sua situazione, al di là della proposta in sé (sarò serio?), ha scatenato un effettivo dibattito sulle difficoltà affrontate da molti nel potersi permettere di affittare una casa ed essere costretti a vivere con i propri genitori o con altre persone per lunghi periodi. Il fatto di non avere un partner, poi, viene percepito come un ulteriore ostacolo e molti si riferiscono a questa condizione come "single tax", ovvero la tassa da pagare per una vita da single.

