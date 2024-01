Dorita Delle Donne, morta la manager italiana che lavorava con Gordon Ramsey: raccolta fondi per riportarla a casa

di Titti Esposito

Dorita Delle Donne non c'è più. Sui social sono innumerevoli i messaggi di cordoglio e quelli che ricordano la giovane di Castellammare che lottava contro un cancro a Londra, dove viveva con la sua compagna Ester.

Commossi ed dispiaciuti amici e parenti della trentenne che lavorava come manager da Gordon Ramsey e da qualche anno avevo scoperto di aver un tumore aggressivo. Una lotta strenua e disperata, ma sempre piena di sorrisi e speranza che lei ed Ester raccontavano online quasi quotidianamente.

Raccolta fondi

«Un dolore cosí speravo di non doverlo mai provare e non sarà facile la vita senza colei che rendeva ogni mio giorno migliore al mio fianco - scrive in queste ore Ester Sanna Ferraiolo - è giunta l’ora di realizzare gli ultimi desideri di Dorita. Per il trasferimento del corpo da UK all’Italia, funerali e degna sepoltura i costi sono elevati. In aggiunta rimangono in capo a me obbligazioni tra cui pagamento per intero dell’affitto che dividevamo e che ora addebiteranno a me. Dorita lavorava nella ristorazione come sapete che non fornisce assicurazioni vita quindi non ho altro modo per sostenere le spese che incombono che poter contare un’ultima volta sul vostro aiuto». Per aiutar Ester si può contribuire su Gofundme alla voce Emergenza Dorita and Ester.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Gennaio 2024, 13:08

