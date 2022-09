«Auguri Dorita, guerriera con il sorriso»: la ragazza che lotta contro un tumore oggi compie 33 anni

Dorita Delle Donne, la ragazza italiana che vive a Londra e che sta combattendo contro un tumore non operabile, oggi compie 33 anni. E la sua compagna Ester ha deciso di farle una gradita sorpresa di compleanno.

Dorita Delle Donne colpita da un tumore non operabile: «Aiutatemi a pagare le cure sperimentali»

<h2>Dorita Delle Donne, la guerriera con il sorriso</h2>

Dorita Delle Donne, originaria di Castellammare di Stabia, vive a Londra con la compagna Ester. Da quando ha scoperto di avere un carcinoma mammario avanzato triplo negativo, con metastasi a linfonodi, fegato, pancreas e ossa, la sua vita è radicalmente cambiata. Si tratta infatti di un tumore non operabile, per cui non esistono cure ufficiali e per cui sono necessarie solo alcune terapie sperimentali. Che oltre ad essere molto costose, devono essere diversificate nel tempo, perché ad un certo punto l'organismo smette di rispondere.

Per sostenere le spese e iniziare una nuova vita di lotta per sopravvivere, Ester e Dorita hanno aperto una raccolta fondi (anche sul portale GoFundMe), oltre a trasferirsi in una nuova casa in affitto, più periferica ma dotata di ascensore.

La sorpresa di Ester

Oggi Dorita compie 33 anni ed Ester, la sua compagna, ha scelto di farle una bellissima sorpresa di compleanno. Non un semplice messaggio di (pubblici) auguri, ma anche e soprattutto un auspicio importantissimo. «Ovviamente speriamo che, contro ogni statistica, Dorita possa festeggiare tanti altri compleanni - spiega Ester -. La speranza, però, è che più persone si uniscano a lei in questa battaglia. Anche una piccola donazione, se siamo in tanti, può fare la differenza».

Dorita Delle Donne, i desideri e le necessità

In occasione del compleanno di Dorita, Ester ha stilato una lista di desideri e di necessità. Perché al di là della battaglia che sta affrontando, Dorita è una giovane donna con sogni e ambizioni, che si spera siano solamente accantonati per essere nuovamente inseguiti in futuro. Ecco di cosa si tratta:

- Guarire dal cancro e avere accesso a possibili interventi (se si raggiunge la remissione) e terapie sperimentali tempestivamente

- Medicinali, integratori, trasporti da e per l'ospedale

- Avere il supporto dei familiari a Londra dove stiamo affrontando tutto da sole

- Affrontare il costo della vita

- Viaggiare e scoprire nuovi posti come Parigi, Indonesia, Giappone, Cappadocia, le meraviglie del mondo

- Andare a concerti musicali (Ed Sheeran, Beyonce, Rihanna, Mariah Carey, Christina Aguilera, Britney Spears)

- Andare a ristoranti iconici di Londra (Kitchen table, Petrus, Le Gavroche, Core by Clare Smyth, Club Gascon etc)

- Raggiungere il peso ideale

- Sposarsi, costruire una vita felice e una casa insieme a Ester

- Vedere spettacoli teatrali

- Praticare uno sport estremo (bungee jumping, skydiving, parachuting)

- Vedere l'aurora boreale

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Settembre 2022, 14:16

