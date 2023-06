Dorita Delle Donne, malata terminale di tumore: «Le condizioni peggiorano, dolori lancinanti. Prescritta morfina»

di Redazione web

Peggiorano le condizioni di salute di Dorita Delle Donne, 33enne campana che vive con un carcinoma mammario avanzato triplo negativo, con metastasi sparse per il corpo e che hanno colpito diversi organi. Sempre sorridente, però, Dorita e la compagna Ester Ferraiolo, raccontano sui social cosa comporta essere un malato terminale di tumore e quanto ciò possa rivelarsi difficile, soprattutto se non lo si affronta con la speranza.



Proprio nelle ultime ore, Dorita ha raccontato dei dolori lancinanti che, purtroppo, non riguardano le terapie, ma il peggioramento delle sue condizioni di salute. Condizioni che stanno purtroppo peggiorando, con i medici che le hanno prescritto morfina per via dei dolori troppo forti. Ecco quanto ha raccontato la 33enne campana sui suoi profili social: una guerriera che non ha intenzione di arrendersi.

Il messaggio di speranza

«Anche se il mio ottimismo mi portava a voler pensare che questi dolori lancinanti dell’ultimo periodo fossero dovuti alle troppe terapie, quindi un accumulo, e che l’urgenza di ricevere i risultati dello scan in una settimana fosse per poter scartare la peggiore delle ipotesi, purtroppo non ci sono buone notizie e lo scan ha mostrato un peggioramento molto importante - scrive Dorita Delle Donne su Facebook -.

Il racconto di Dorita Delle Donne approda sui social su cui in tanti dimostrano il proprio supporto tramite le donazioni alla raccolta fondi lanciata dalla fidanzata Ester. «Ci saranno a breve altri controlli da fare, scan alla testa e ossa e mi hanno prescritto cortisone e morfina per alleviare i dolori. Vi sarà in tempi brevi un cambio di terapia (Eribulin) valori del fegato permettendo - continua la 33enne sul social -. Man mano che si va avanti è sempre più dura, il fisico si indebolisce, non mi sento quella di una volta piena di energie ma solo fisicamente perchè mentalmente sono e devo essere forte».

Risultati ricevuti: 🆘 Anche se il mio ottimismo mi portava a voler pensare che questi dolori lancinanti dell’ultimo... Pubblicato da Dorita Delle Donne su Giovedì 22 giugno 2023

La storia di una guerriera

Dorita Delle Donne, originaria di Castellammare di Stabia, vive a Londra con la compagna Ester. Da quando ha scoperto di avere un carcinoma mammario avanzato triplo negativo, con metastasi a linfonodi, fegato, pancreas e ossa, la sua vita è radicalmente cambiata.

Si tratta infatti di un tumore non operabile, per cui non esistono cure ufficiali e per cui sono necessarie solo alcune terapie sperimentali. Che oltre ad essere molto costose, devono essere diversificate nel tempo, perché ad un certo punto l'organismo smette di rispondere.

Ma Dorita resiste e sui social lancia il suo messaggio di speranza a chi soffre come lei: anche quando tutto sembra finire, lei col sorriso vince la sua battaglia.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Giugno 2023, 21:29

