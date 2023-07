Nuda scende dall'auto e inizia a sparare con una pistola: panico sulla superstrada, ecco dove

di Redazione web

Una donna completamente nuda è scesa dalla sua automobile sul Bay Bridge di San Francisco, mentre andava incontro alle auto impugnando una pistola in mano. Stupore e paura sulla strada californiana, la Interstate 80 una delle autostrade più trafficate degli Stati Uniti, quando la donna ha iniziato a sparare all’impazzata contro i veicoli.

Gesto folle

Ad intervenire sul posto la California Highway Patrol, la polizia locale secondo cui, in un primo momento la donna si sarebbe inizialmente fermata in mezzo alla corsia, avrebbe impugnato un coltello da cucina inveendo contro gli altri automobilisti, poi sarebbe risalita in auto diretta ad Oakland, fermandosi di nuovo ed uscendo dall’auto con una pistola e senza vestiti. E' in quel momento di follia che la donna ha iniziato a sparare senza prendere la mira.

https://t.co/2KbTEbgLp4 naked San Francisco woman shooting at highway traffic pic.twitter.com/GImOoUlWkM — Coldirtybastard (@coldirty333) July 28, 2023

Pura casualità

Per fortuna nessuno dei colpi sparati ha raggiunto conducenti o passeggeri dei veicoli in transito, ma solo per puro caso, finché la donna non è stata fermata dalla polizia senza opporre particolare resistenza.

