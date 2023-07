Milano, morto nell'auto finita nel canale: la vettura era lì dalla notte, l'allarme da un runner

di Redazione web

Un uomo di 35 anni è morto a bordo della sua auto che è uscita di strada e si è cappottata nel canale scolmatore dell'Olona a Rho (Milano). A dare l'allarme, intorno a mezzogiorno, è stato un runner che ha visto la vettura ribaltata.

L'auto in acqua dalla notte, nessuno se n'era accorto

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri di Rho e personale del soccorso ma per l'autista non c'è stato nulla da fare. L'ipotesi è che l'auto fosse in acqua dalla notte quando i soccorsi erano già stati avvertiti ma sul posto non avevano trovato nessuno.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Luglio 2023, 15:31

