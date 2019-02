Donna morta avvelenata da funghi, ora è psicosi: «Varietà cinese distribuita ad altri ristoranti»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non si fermano le indagini sull'avvenuto in un ristorante stellato di, che ha causato, oltre alla grave intossicazione di dieci persone, anche la. Quanto accertato finora dagli inquirenti ora rischia di generare una vera e propria psicosi: con tutta probabilità, iserviti al Riff, un ristorante stellato di Valencia, sono una varietà proveniente dallaper l'uomo. Come se non bastasse, sembra che quegli stessi funghi siano stati distribuiti in altri ristoranti di tutta la Spagna. Leggo vi aveva raccontato dell'intossicazione alimentare che aveva portato alla morte della donna di 46 anni. A distanza di quasi dieci giorni, gli inquirenti hanno accertato che iserviti al ristorante stellato Michelin, provenienti dalla Cina, erano stati distribuiti da un'azienda della provincia di Leon in diversi ristoranti del paese ed è già stato attivato un protocollo d'allerta per il ritiro immediato.Le indagini proseguono: come riporta 20minutos.es , nell'azienda che ha distribuito ifiniti sui piatti del Riff sono scattati diversi sequestri. Al momento, sono stati registrati 30 diversi casi di intossicazione alimentare da funghi negli ultimi giorni, ma tutti senza conseguenze gravi, ad eccezione della 46enne morta dopo aver mangiato nel rinomato ristorante valenciano.