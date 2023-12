Donna "fidanzata" con un albero: «Sono ecosessuale, ho sentito una connessione erotica»

di Cristina Siciliano

Per i Celti gli alberi erano fulcri di conoscenza. Dal lato medicale al lato magico fino ad arrivare al loro significato relgioso. E c'è chi oggi ha scelto di prendersi cura di un albero perché ha avvertito «una connessione» con lui. Lo sa bene Sonja Semoyonova, 45 anni che si è definita «ecosessuale» grazie alla sua passione e all'amore che prova per gli alberi.

Le parole di Sonja Semoyonova

Sonja Semoyonova, dopo essersi trasferita sull'isola di Vancouver, nella Columbia Britannica, nel 2020, ha iniziato a provare attrazione per un albero durante le sue passeggiate quotidiane. «Dopo cinque giorni sentino una connessione con l’albero.

Sonia Semyonova, ha spiegato che lei non fa sesso con l'albero, ma sottolinea che la sua ritrovata ecosessualità non è altro che un altro modo per «esplorare l'erotico». Secondo Semyonova, «ci sono somiglianze tra il sesso con le persone e l'erotismo che gli ecosessuali provano con la natura, ma non sono la stessa cosa». La 45enne ha sperimentato il primo tipo di amore, ma nella sua solitudine e nel desiderio di una relazione, ha deciso che il suo affetto per questo albero è sufficiente a rimpiazzare qualsiasi tipo di persona.

