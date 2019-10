Dodicenne stuprata da 30 uomini, arrestato anche il padre per favoreggiamento

Mercoledì 2 Ottobre 2019, 14:46

Unaè stata affidata ad un centro di tutela per minori dopo essere statadida parte di. Per lo stupro è statoanche ildell'adolescente, che non solo avrebbe permesso quelle violenze, ma di fatto avrebbe fatto prostituire la figlia, intascando soldi dagli aguzzini.Una storia inquietante, quella raccontata dal Times of India e avvenuta nel villaggio di, nel. Lesarebbero iniziate quando la bambina aveva solo dieci anni e si sarebbero protratte fino a oggi, due anni dopo. Come rivelato dalla stessa vittima ad un convegno sugli, tutto era iniziato a causa delle difficoltà economiche della famiglia: il padre, rimasto disoccupato, aveva iniziato a far prostituire prima la moglie e poi la figlioletta.All'inizio, gli uomini che venivano in casa per abusare della bambina erano amici del padre, ma in seguito erano arrivati anche degli sconosciuti. La fine dell'incubo, per la piccola, era giunta solo dopo due anni, con un blitz dellae l'e di altri due uomini. Gli agenti avevano anche tolto la patria potestà ai genitori della giovanissima, che era stata portata in un centro di tutela per minori. Drammatico il racconto della vittima: «Non sapevo cosa dire o fare, l'unica cosa che sono riuscita a fare prima di andare via di casa è stato scrivere sulla porta di casa, con un gessetto, "Mi dispiace, mamma"».Secondo il Times of India, i vicini di casa sapevano che c'era qualcosa che non andava all'interno di quella famiglia e avevano anche sentito più volte la bambina piangere, ma avevano deciso di non intromettersi e per questo non c'era stata alcuna denuncia. La polizia del Kerala ora sta indagando su altri casi sospetti di abusi sessuali su minori: dall'inizio dell'anno, nel solo distretto di, ci sono state 289 denunce al riguardo, senza contare le situazioni che non vengono riportate all'autorità, proprio come nel caso di questa ragazzina, oggi 12enne ma segnata a vita dall'orrore a cui era stata costretta.