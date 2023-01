Condominio colpito da missile russo. Gli sms disperati della gente sotto le macerie: «Venite a salvarci»

Gli smartphone diventano strumento di salvezza per i civili intrappolati sotto le macerie del condominio colpito ieri da un attacco russo a Dnipro, in Ucraina. Secondo quanto riferito dai media ucraini rilanciati da Al Jazeera, i residenti intrappolati stavano segnalando la loro posizione sotto i detriti con le torce dei loro telefoni.

E «continuano a inviare sms», ha detto Mikhailo Lysenko, vicesindaco di Dnipro in un video sui social media. «Ogni tanto interrompiamo il nostro lavoro per mantenere il silenzio e sentiamo la gente gridare da sotto le macerie».

Almeno 25 morti nell'attacco al palazzo di Dnipro

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha riferito che almeno 25 persone sono morte per l'attacco russo contro un condominio a Dnipro. «Al momento sono state soccorse 39 persone, tra cui 6 bambini. 25 persone sono morte, incluso un minorenne. 73 persone sono rimaste ferite, tra cui 13 bambini. 43 persone sono disperse», ha scritto il leader ucraino su Telegram, aggiungendo che «72 appartamenti sono stati distrutti e più di 230 sono stati danneggiati». «Proseguono le operazioni di ricerca e soccorso e di smantellamento di elementi strutturali pericolosi. Tutto il giorno. Continuiamo a lottare per ogni vita», ha affermato.

«Non c'è difesa aerea, non ci sono basi militari qui. Hanno colpito solo civili, persone innocenti». Ivan Garnuk è sotto shock, per il fatto che i russi avrebbero colpito un edificio residenziale senza valore strategico. Era nel suo appartamento quando l'edificio è stato colpito e si è detto fortunato ad essere sopravvissuto. «Non ci sono strutture militari qui. Non c'è niente qui», ha detto, secondo quanto riportato dall'Associated Press sul proprio sito web. I residenti della città si sono uniti ai soccorritori sul posto per aiutare a rimuovere le macerie. Altri hanno portato cibo e vestiti pesanti per coloro che hanno perso la casa. «Questo è chiaramente terrorismo e tutto questo semplicemente non è umano», ha detto un residente locale, Artem Myzychenko, mentre ripuliva le macerie.

#Ucraina Condominio colpito da missile russo. Gli sms disperati della gente sotto le macerie: «Venite a salvarci» https://t.co/MJe0AXmvmJ — Leggo (@leggoit) January 15, 2023

Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Gennaio 2023, 17:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA