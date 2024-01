«Dopo il divorzio mi sono trasformata in una bomba sexy e guadagno il triplo rispetto a quando ero sposata»

di Redazione web

McKenzie Murieen è una fotografa originaria di Yreka, in California ed è molto seguita anche sui social dove pubblica tantissimi scatti insieme al nuovo compagno Trey. In una recente intervista, la 27enne ha raccontato di come il periodo terribile post-divorzio, l'abbia trasformata nella persona che è adesso: sexy, sicura di sé e consapevole delle proprie capacità. Inoltre, McKenzie ha rivelato che, dopo essersi separata, ha aumentato i suoi guadagni di quasi il triplo rispetto a quando era sposata.

L'intervista di McKenzie Murieen

McKenzie Murieen aveva solamente 18 anni quando si sposò: il suo amore per l'ex marito era talmente forte che i due non ci pensarono un momento a suggellare le promesse d'amore. Lui era un marines e, quindi, lavorando per l'esercito degli Stati Uniti, era sempre in viaggio. McKenzie, per stargli vicino, lo seguiva spesso per lunghi periodi di tempo e, perciò, era costretta a trovarsi lavoretti semplici nelle città in cui andava. Il matrimonio, però, non andò bene e i due divorziarono. In una recente intervista al Daily Star, la 27enne ha raccontato: «Dopo la separazione ho sofferto davvero tanto ma ho cercato anche di non abbattermi troppo. Le cose non erano andate e basta, avevamo obiettivi di vita troppo diversi. Quindi, mi sono reinventata, ho lavorato su me stessa e da che non mi sentivo bella o sexy, ora, mi piaccio moltissimo. Inoltre, ho deciso che volevo di più dalla mia vita e, quindi, non mi sono più accontentata nemmeno sul lavoro: ho coltivato la mia passione, ovvero la fotografia, che è diventata il mio lavoro e, adesso, guadagno il triplo rispetto a quando ero sposata».

La nuova storia di McKenzie

Infine, McKenzie Murieen ha anche parlato del suo nuovo amore, Trey: «Ci siamo conosciuti online perché lui ha cominciato a scrivermi.

