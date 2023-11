«Voglio diseredare mia figlia perché è un'ingrata: mi ha escluso dal fondo di 280mila euro che avevo istituito per lei»

di Hylia Rossi

Le questioni di soldi sono frequentemente un argomento tabù in ambito familiare perché quando si tratta di denaro può accadere che anche i legami di sangue si facciano tesi e traballanti. D'altronde, è difficile tenere i due ambiti separati dato che i genitori provvedono ai propri figli per lunghi periodi, specialmente in questi tempi di incertezza sul lavoro per i più giovani.

In questo caso, la storia sembra iniziare bene: un papà vuole essere sicuro che la propria bambina abbia abbastanza denaro per stare tranquilla in futuro e istituisce per lei un fondo che arriva a raccogliere oltre 280mila euro. Tuttavia, il rapporto tra i due, che già non era dei migliori, si è spezzato quando la ragazza ha deciso di escludere suo padre dalla gestione del fondo.

A questo punto arriva la decisione dell'uomo, che scrive a This is Money per ottenere la risposta alla domanda: «Come faccio a diseredare mia figlia?».

«È una persona ingrata e menefreghista»

Il papà racconta in una lettera la questione del fondo: «Ho due figlie, una delle quali è premurosa e ha assicurato a me e mia moglie che quando ne avremo bisogno (abbiamo entrambi 80 anni) possiamo vivere con lei, mentre l'altra è ingrata e menefreghista, non è sposata e vive col suo ultimo fidanzato».

Già da questo preambolo sembra che ci sia una chiara vincitrice del premio per la figlia preferita.

Si arriva, dunque, al problema principale: «Il fondo, con oltre 280mila euro, al momento non è più sotto il mio controllo e mia figlia ha informato la compagnia che non mi deve essere più garantito l'accesso. Si rifiuta di discutere la cosa con me, ignora le telefonate e le mail e qualcuno che la conosce mi ha anche detto che ha cambiato indirizzo».

Dunque, la situazione è precipitata e ora il papà considera la figlia una disgrazia che «di certo ha avuto più di quello che le spetta dell'eredità durante la sua vita». La moglie, dichiara l'uomo, è perfettamente d'accordo e la preoccupazione, ora, è quella di capire come fare a diseredare la donna e quali precauzioni prendere per procedere.

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Novembre 2023, 13:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA