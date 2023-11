Il sindaco vende le sue proprietà alle figlie (una di 13 anni) per sfuggire al sequestro: è accusato di frode

di Redazione web

Sul suo conto ci sono indagini in corso per una presunta frode da 150 milioni di euro. Al centro dell'inchiesta Tommaso Nicola Grasso, sindaco di Campoli del Monte Taburno, nel beneventano, che per scongiurare il sequestro di 24 immobili di sua proprietà, li ha ceduti alle sue due figlie minorenni, una delle quali neanche 13enne, simulando una compravendita. La nota stonata di questo atto di vendita, era che le figlie avrebbero dovuto pagare gli immobili, in 72 rate da 180mila ciascuna, e considerando che la più piccola aveva solo 13 anni, risulta difficile capire come avrebbe potuto farvi fronte.

Frode negli idrocarburi

Grasso, secondo la procura di Napoli, avrebbe messo a segno una frode nella commercializzazione degli idrocarburi, che risulta tra gli undici indagati tra cui figurano anche i vertici dei clan Formicola e Silenzio di Napoli e un commercialista di Torre Annunziata, Luigi De Maio, già arrestato nell'ambito del filone di Reggio Calabria dell'operazione "Petrol Mafia".

Anche una casa a Roma

Grasso già nel 2019, ha sottoscritto un contratto di compravendita con cui intendeva mettere al riparo i 24 immobili, e nello stesso giorno ha trasferito una casa a Roma alla figlia più grande, per un valore di poco superiore a 212mila euro, da pagare in 32 rate da 2500 euro.

Fiuto dei finanzieri

Tra le anomalie rilevate dai finanzieri figura anche l'enorme discrepanza tra il prezzo della compravendita e il valore degli immobili che, secondo una stima, si aggirerebbe complessivamente in 1,3 milioni di euro, e l'impossibilità da parte delle figlie di poter corrispondere le rate pattuite in quanto una minore di 13 anni e l'altra, sebbene più grande, priva di reddito.

