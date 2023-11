Latitante posta sui social il video del figlio appena nato: i carabinieri lo arrestano al bar dell'ospedale

di Redazione web

La paternità è una tale gioia, che si ha voglia di condividere subito la nascita di un figlio, soprattutto se è il primo nascituro. Ed è quello che ha fatto Carmelo Andrea Musumeci, 41 anni, neo papà e latitante. E' accaduto a Catania, dove i carabinieri stavano cercando da tempo l'uomo affiliato al clan Cappello, introvabile da circa un mese, perché già condannato a nove anni di carcere per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti con l'aggravante mafiosa. Musumeci per non finire in cella era fuggito dai domiciliari, ed era divenuto latitante a tutti gli effetti, racconta Catania Today.

Beccato sui social

I militari, però, stavano monitorando i luoghi dove avrebbe potuto nascondersi, controllando anche i social dei familiarifamiglia.

Arrestato a colazione

Tanto è bastato per risalire alla struttura ospedaliera, ed individuare il ricercato che in quel momento si trovava al bar mentre attendeva la colazione. Ma proprio tra un caffè ed una brioche, si è visto affiancare dai carabinieri, che lo hanno arrestato.

