Prende 800 multe varcando la Ztl, deve al Comune di Mantova 150mila euro: «Il 21enne viaggiava senza assicurazione»

di Redazione web

È passato per 800 volte nel varco della Ztl e ha collezionato un totale di 150mila euro di multe, che deve al comune di Mantova. È quanto successo a un giovane patentato di 21 anni, forse disattento o forse inconsapevole, racconta il Giorno e altre testate locali.

Multe su multe

Il giovane, lo scorso 14 novembre, è stato fermato per un controllo di routine dalla polizia locale, mentre con la sua auto attraversava corso Vittorio Emanuele. La Mercedes su cui viaggiava era senza assicurazione, per cui gli agenti di polizia lo hanno multato e gli hanno sequestrato il veicolo, obbligandolo a tenerlo in un'area privata con divieto di utilizzo. Ma il giorno seguente, il giovane è di nuovo alla guida della stessa auto, e sempre in corso Vittorio Emanuele.

A quel punto gli agenti gli ritirano la patente, confiscano la vettura che portano via con il carro attrezzi in un deposito autorizzato, per evitare che il 21enne torni a guidarla. Ma non è ancora finita. Altri accertamenti riscontrano un totale di 800 multe in un paio di anni per passaggi abusivi nelle varie Ztl della città e mai pagate.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Novembre 2023, 16:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA