di Silvia Natella

C'è un ultimo video di Diego Armando Maradona ancora in vita. Nel filmato diffuso in rete, il Pibe de Oro rientra in casa con l'aiuto di due uomini e si imbatte in un bambino nel quartiere residenziale di San Andres a Tigre dove si è sistemato dopo l'intervento a Buenos Aires. Nel video si sente il piccolo vicino che lo saluta con entusiasmo. «Hola Diego». Il campione argentino, seppur sofferente, ricambia il saluto alzando la mano e riempiendo di gioia il tifoso. Le ultime parole del video sono quelle del ragazzino: «Maradona mi ha salutato».

Le immagini sono state girate da una vicina di casa del campione argentino e postate su Instagram all’account Vicky Agulla. Si tratta probabilmente dell’ultimo video e le immagini sono ancora più toccanti perché di lì a poco Maradona sarebbe morto. Il campione argentino passeggiava insieme agli infermieri che lo hanno assistito in seguito alla operazione che aveva subito al cervello.

Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Novembre 2020, 11:25

