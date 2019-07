Arrivano i dieci comandamenti cristiani per i social media: contro cinismo e abusi online

Una serie diper combattere il "cinismo e gli abusi" online. Lo ha annunciato, che in un videomessaggio incoraggerà gli utenti a seguirerispettando i. Le persone che aderiranno e saranno in grado di impegnarsi a rispettarle, pubblicheranno un link sui social media.La guida riconosce che i social media offrono molte gioie, ma stila anche quelli che sono gli svantaggi del mondo digital se gli utenti non applicano lo stesso buon senso e la stessa gentilezza che userebbero in un incontro faccia a faccia. Questo, infatti, è uno dei: «Usa gentilezza e capacità di giudizio nelle conversazioni sui social, come se stessi parlando dal vivo con quella persona». Un altro ricorda agli utenti che sono responsabili dei post che pubblicano e che questi rimangono a vita online.L'arcivescovo Welby ha poi dichiarato: «I social media hanno trasformato il modo in cui viviamo le nostre vite. Ogni volta che interagiamo online abbiamo l'opportunità di aggiungere alle correnti di cinismo e abuso o di scegliere invece di condividere luce e grazia». La Chiesa spera che questa sorta di carta digitale sarà una risorsa per i cristiani, persone di altre fedi e persone senza fede.

