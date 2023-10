Donne 'impazziscono' per il detenuto sexy sui social: ma molte di loro non sanno che crimine ha commesso

di Redazione web

Molte donne, sui social, sono impazzite per un prigionerio australiano. L'uomo è apparso con una sua foto su Facebook e da subito ci sono stati diversi commenti sull'aspetto fisico del carcerato. Le autorità hanno lanciato un appello sui social su un gruppo privato per trovare un amico o un'amica di penna al detenuto. Molte delle donne 'impazzite' per l'uomo, però, non hanno idea del motivo per cui è dietro le sbarre.

Il detenuto

Il post non specifica di cosa sia stato condannato, ma afferma semplicemente che l'uomo non ha commesso «nessun crimine contro donne o bambini». Questo è bastato ad alcune donne per esprimere diversi apprezzamenti sul ragazzo, commentando: «Sono più che felice di fargli compagnia». Alcune utenti si sono anche offerte di fare compagnia al detenuto «nella sua cella». L'uomo nel 2011, come riferisce il MailOnline, è stato incarcerato per aver tagliato la gola ad un uomo. Secondo le fonti avrebbe anche confessato in prigione ai suoi compagni: «Non dirlo a nessuno ma io...

