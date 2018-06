Carrello deraglia sulle montagne russe, due passeggeri precipitano per 10 metri

Venerdì 15 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ilsi è trasformato inal parco didove sono letteralmentecausando gravi lesioni ad alcune persone che si trovavano dentro le cabine.Durante la serata al parco divertimenti un vagone è andato fuori dai binari e due passeggeri che si trovavano sulla giostra sono stati scaraventati fuori precipitando nel vuoto per una decina di metri. Le due vittime dell'incidente sono ancora vive, ma sono state trasportate con urgenza in ospedale dove i medici hanno parlato di condizioni gravissime.Il video dell'incidente è stato diffuso in rete e la scena è da brividi. I pompieri sono intervenuti per liberare le altre persone rimaste incastrate all'interno del vagone, circa 30, 6 delle quali sono state portate in ospedale per degli accertamenti ma non sembrano essere in pericolo di vita. Le montagne russe del Daytona Beach Boardwalk erano già state al centro delle polemiche: chiuse nel 2017 perché ritenute non a norma sono state riaperte con la nuova stagione estiva, ma evidentemente non erano state prese le dovute misure di sicurezza.