Denuncia la violenza del compagno, lui la uccide impiccandola in casa

Nel modesto appartamento al seminterrato sono entrati solamente gli uomini della scientifica, per i rilievi del caso. Intorno, però, da questa notte è un viavai di curiosi e di residenti che, nella tarda serata di ieri, avevano avvertito le forze dell'ordine dopo aver sentito delle grida strazianti provenire dall'abitazione. Unadi, la cui identità non è stata resa nota, è morta dopo essere stata, che aveva già denunciato per violenza.Tutto è iniziato poco dopo la mezzanotte: i residenti del quartiere di Tetuán, a, avevano sentito grida e altri rumori inquietanti provenire dall'appartamento, situato in un edificio di calle Goiri. Per questo motivo, alcuni avevano allertato le forze dell'ordine e chiamato un'ambulanza, temendo che una donna potesse essere stata uccisa. Un brutto presentimento poi confermato dalla scena a cui ha assistito il personale di un'ambulanza, tra i primi a entrare nell'abitazione, che presentava segni di colluttazione: la donna, di nazionalità paraguiana, era impaccata ad una corda, ormai priva di vita e sul corpo mostrava evidenti segni di violenza. Nell'abitazione, però, non c'era nessun altro. Come riporta El Mundo , il compagno della donna, un, era fuggito immediatamente dopo l'omicidio. La donna lo avevae l'uomo l'aveva aggredita proprio mentre la compagna, al telefono con un amico, stava raccontando le ultime violenze subite. Il 44enne si è poi costituito, dopo essere stato convinto telefonicamente a presentarsi in un commissariato dagli agenti che erano riusciti a contattarlo facendosi dare il numero di telefono da alcuni conoscenti.