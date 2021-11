David insegue il record di 12mila palline da golf in 24 ore: l'impresa per l'amico malato di cancro

David Cederholm tenterà di battere il record del mondo di palline da golf colpite in 24 ore e lo farà per una buona causa. David è il responsabile vendite del brand Toptracer per Europa, Medio Oriente e Africa, ma non è per il suo lavoro che domenica potrebbe entrare nella storia del golf. Cederholm vuole entrare nei Guinness World Records per aiutare la moglie del suo migliore amico, gravemente malato. David punta a battere il record mondiale di palline da golf colpite in 24 ore.

Quello che tenterà di battere è un record che resiste da quasi 20 anni. A Kansas City il 22 giugno del 2002, David Orgon tirò 10.392 palline da golf in 24 ore esatte, tutte oltre i 90 metri. Ben una ogni 8,3 secondi per 24 ore. Un record faticoso che richiede costanza e preparazione. Una cosa da robot o da macchina spara palline, che ha fatto di David Orgon uno dei detentori di record più longevi.

Adesso David Cederholm tenterà l'impresa di batterlo. Fino a qualche settimana fa non gliene sarebbe importato niente di battere un record del genere, ma poi è venuto a conoscenza di una terribile notizia: il suo ex collega e miglior amico Peter Kerr, di 35 anni, ha un glioblastoma, una forma di tumore che colpisce i centri nervosi del cervello. Ad oggi non esistono cure per questa malattia. Quella diagnosi ha rovinato il momento più bello della vita di qualsiasi persona: la moglie Helen è incinta della loro primogenita che si chiamerà Cece.

Ed è così che è nata la voglia di David di battere il record. Per Cece, Helen e Peter. Lui appassionato di golf tenterà la doppia impresa di battere il record e di aiutare economicamente una famiglia vicina alla distruzione. Sostenere economicamente la famiglia Kerr e i ricercatori che studiano cure per quella malattia. Sulla piattaforma Gofundme.org è attiva una raccolta fondi per aiutare Helen, Peter e Cece e per la Lewis Moody Foundation, struttura che studia quel tipo di tumori al cervello.

«Sogno di raccogliere una sterlina per ogni pallina tirata - confida David -. Mi sono guardato attorno per capire come aiutare la famiglia di Pete e sul libro dei Guinness ho letto di questo record. E ho pensato di provare a batterlo».

Ma una macchina spara palline non ci si inventa e David ha parlato prima di tutto con un allenatore e uno psicologo. «Mi hanno detto che quest’impresa brucerà lo stesso numero di calorie di due maratone corse in 24 ore. Non mi sono spaventato. Ho cominciato ad allenarmi in campo pratica, anche mentalmente. Adesso sono pronto e domenica vedremo come va a finire».

Il campo pratica prescelto è quello di National Golf Centre a Woodhall Spa, nel Lincolnshire. Il primo tiro è fissato per le ore 16. David sa il fatto suo: il piano prevede di colpire 12.000 palline in 24 ore, ben 1.608 in più rispetto al record di Kansas City che farebbero 500 palline colpite in un’ora, una ogni 7,2 secondi. E tutte dovranno essere scagliate a una distanza di almeno 100 yard, ovvero poco più di 90 metri per potere essere considerate valide nel conteggio.

Adesso tutto il mondo fa il tifo per David, probabilmente anche l'ex detentore del record David Orgon, perché un successo sarebbe una vittoria soprattutto per Peter, Helen e la piccola Cece.

