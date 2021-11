Crew Dragon 2, l'astronave non ha la toilette. E gli astronauti useranno i pannoloni

L'equipaggio della Crew Dragon, che partirà dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) domani, non sarà in grado di utilizzare la toilette durante il viaggio verso la Terra costringendo i 4 astronauti a bordo a indossare i pannoloni. L'astronauta della Nasa, Megan McArthur ha definito la situazione «non ottimale», ma gestibile. «Il volo spaziale è pieno di tante piccole sfide», ha detto durante una conferenza stampa dall'orbita, riferisce il Guardian. «Questo è solo un' altra che incontreremo e di cui ci occuperemo nella nostra missione. Quindi non siamo troppo preoccupati per questo», ha aggiunto.

Il viaggio di ritorno può durare fino a 20 ore. Dopo una serie di incontri, i responsabili della missione hanno deciso di portare a casa McArthur e il resto del suo equipaggio prima di lanciare i loro sostituti. Il lancio di SpaceX era già stato ritardato di oltre una settimana a causa del maltempo e da un problema medico non divulgato che coinvolgeva uno dei membri dell'equipaggio. Endeavour, la navicella spaziale di Crew Dragon, dovrebbe sganciarsi dalla Stazione Spaziale Internazionale alle 18.05 di domenica per iniziare il viaggio verso casa. Una volta staccata dalla ISS, la capsula inizierà un viaggio di diverse ore, la cui durata può variare notevolmente a seconda della traiettoria, per poi atterrare al largo della Florida. L'ammaraggio è previsto nella mattinata di lunedì.

