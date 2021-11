Covid, in Olanda volano i contagi: nuovo lockdown e smart working per 3 settimane

Il governo olandese dovrebbe ufficializzare oggi l'entrata in vigore a partire da sabato sera di un lockdown moderato, per un periodo di tre settimane. Negozi, ristoranti e caffè sarebbero tenuti a chiudere i battenti dalle 19 mentre il numero di persone che possono essere accolte a casa non dovrebbe superare le quattro. Lo riferisce l'agenzia di stampa Anp, precisando che il telelavoro sarà generalizzato.

I membri del governo sono riusciti a trovare un accordo dopo ore di discussioni e oggi pomeriggio il premier Mark Rutte dovrebbe annunciare le nuove misure. Le nuove restrizioni sono state motivate da un aumento sia dei casi di coronavirus sia dei ricoveri ospedalieri. Ieri sono stati segnalati oltre 16.300 nuovi casi, un record giornaliero, e il numero di persone nei reparti ospedalieri ha ora raggiunto le 330, ricorda il sito di informazione Dutch news.

